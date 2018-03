Actualidade

A CGTP realiza esta tarde uma manifestação de cerca de 500 ativistas e delegados sindicais, frente à Assembleia da República, em Lisboa, no dia em que os deputados debatem as propostas do PCP para revogar a caducidade na contratação coletiva.

Os sindicalistas concentram-se às 13:00 junto da sede da CGTP, na baixa lisboeta, e seguem para a Assembleia da República, onde vão exigir "a revogação da norma da caducidade das convenções coletivas e a reintrodução do princípio do tratamento mais favorável", propostas que o PCP apresentará no parlamento.

Em declarações à Lusa na segunda-feira, o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, apelou aos deputados do PS para que tenham "determinação política" para aprovar as propostas do PCP, ultrapassando os "bloqueios patronais" que existem na Concertação Social.