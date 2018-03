Actualidade

Os deputados alemães reelegeram hoje Angela Merkel como chanceler da Alemanha, abrindo as portas para o cumprimento do quatro mandato consecutivo, seis meses depois de um impasse político.

Na votação no Parlamento, dos 688 votos válidos, 364 deputados disseram "sim" a Merkel, mais nove do que o necessário para atingir a maioria requerida, mas menos 35 do que a maioria teórica do total de eleitos conservadores e sociais-democratas (399).

Segundo os resultados da votação secreta, registaram-se nove abstenções e 315 votos contra.