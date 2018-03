Actualidade

O Governo de Moçambique subiu de 1,9 para 2,1 milhões a estimativa do número de pessoas no país que vivem infetadas com HIV, vírus que causa a sida, anunciou a ministra da Saúde, Nazira Abdula.

"As estimativas mais recentes indicam que há 2,1 milhões de pessoas em Moçambique vivendo com HIV, dos quais 64% estão conscientes do seu estado ", afirmou a governante na terça-feira, citada pela Agência de Informação de Moçambique (AIM).

Abdula falava numa reunião do Programa de Controle de Infeções Sexualmente Transmissíveis e HIV/SIDA, que avaliará o nível de implementação da Resposta Acelerada ao HIV no período 2013-2017.