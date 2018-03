PE

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, prestou hoje "homenagem" a Portugal pelo "belo desempenho coletivo" que permitiu ao país ultrapassar a crise e chegar hoje a uma situação económica em que poucos acreditaram há alguns anos.

Intervindo imediatamente a seguir ao primeiro-ministro, António Costa, no debate no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, sobre o Futuro da União Europeia, o presidente do executivo comunitário voltou a dar conta da sua paixão por Portugal, um país "fortemente atingido pela crise", pelo que fica particularmente feliz por constatar a atual situação económica.

"Portugal saiu no ano passado do Procedimento por Défice Excessivo e, na semana passada, a Comissão concluiu que os desequilíbrios já não são excessivos. Quem teria acreditado há uns anos? Quem teria acreditado?", disse.