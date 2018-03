Actualidade

Além de um museu e de uma escola para 9.000 alunos, a arquiteta Marina Tabassum está também a projetar um 'resort' de luxo, perto das residências construídas para pessoas com parcos recursos, em Daca, capital do Bangladesh.

Professora em Harvard e na Universidade do Texas, nos Estados Unidos, professora no Bangladesh, onde fundou um atelier com o seu nome, Marina Tabassum defende a responsabilidade da arquitetura na "melhoria da autoestima e da autoconfiança nas camadas mais desfavorecidas", como "motor de desenvolvimento das sociedades".

O modelo de casas de 2.000 dólares norte-americanos (cerca de 1.600 euros), para famílias de poucos recursos financeiros, "com verbas reunidas em comunidade", é um dos projetos com o seu nome. Outro, que constitui uma das obras emblemáticas do ateliê da arquiteta, é uma mesquita em Daca, que lhe valeu o Prémio Aga Khan, em 2016, uma construção feita à base de materiais locais, "pois só assim se consegue construir a preços baixos".