Actualidade

A antiga ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque disse hoje que, apesar de a economia portuguesa estar "francamente melhor", não há "razão para grandes celebrações", e falou numa "afirmação triste" de crescimento.

"Obviamente que quando nós olhamos para o que Portugal é hoje, qual tem sido o seu desempenho e compararmos com há bem poucos anos, as coisas estão francamente muito melhores, mas eu acho que não há razão para grandes celebrações e, sobretudo, há razões para cautelas com o futuro", afirmou a também diretora não executiva da Arrow Global.

Falando numa cimeira organizada pelo jornal The Economist, em Cascais, Lisboa, sobre crescimento económico, Maria Luís Albuquerque reconheceu que, no ano passado, o país atingiu "a taxa de crescimento mais alta desde o ano 2000".