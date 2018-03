Actualidade

O Bloco de Esquerda (BE) pediu hoje esclarecimentos ao Governo sobre a operação de créditos fiscais da Associação Mutualista Montepio autorizada pelo Ministério das Finanças e pediu o parecer da Autoridade Tributária sobre a isenção de IRC.

O requerimento dos bloquistas foi entregue hoje, dois dias depois de a Associação Mutualista Montepio anunciar lucros de 587,5 milhões de euros em 2017, bem acima dos 7,4 milhões de euros em 2016, e passou a capitais próprios positivos.

As contas da Associação Mutualista Montepio beneficiaram do impacto de ativos por impostos diferidos superiores a 800 milhões de euros e o BE, segundo a deputada Mariana Mortágua, pretende saber se estes cálculos estão bem feitos.