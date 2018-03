Greve/Professores

A greve dos professores no Algarve está a ter hoje maior adesão em relação ao primeiro dia, realizada nos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém e Madeira, havendo escolas em que supera os 70%, segundo o secretário-geral da Fenprof.

Mário Nogueira esteve hoje em Faro, junto à escola básica 2.3. Afonso III, e fez um balanço "provisório" da greve que se realiza no Algarve e no Alentejo, afirmando que, no distrito de Faro, e tendo por base dados da primeira hora da manhã, se registou "um aumento da percentagem" verificada na segunda-feira.

"Os primeiros dados apontam para aquilo que também nós já supúnhamos que pudesse acontecer, que era um aumento da percentagem de ontem. É evidente que ainda é inconclusivo, temos apenas dados do início da manhã e, portanto, ainda precisamos de ter muita mais informação, mas o pré-escolar e o primeiro ciclo estão - e aliás já começa a ser também aqui na região uma normalidade - com muitas escolas fechadas, encerradas ou escolas só com um ou dois colegas", afirmou o líder da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), no segundo dia da paralisação de docentes.