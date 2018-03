Actualidade

O presidente do grupo Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos, disse hoje que "todas as oportunidades" do grupo estão fora de Portugal, já que o retorno do investimento "é zero" devido à falta de uma visão económica.

"Todas as grandes oportunidades, para nós, estão fora de Portugal. Da perspetiva da minha empresa, nós temos alguns investimentos em curso, e vamos a investir em Portugal cerca de 100 milhões de euros neste ano [...], mas nós só continuamos porque somos portugueses", afirmou o responsável, que falava numa conferência organizada pelo jornal The Economist, em Cascais, Lisboa.

E insistiu: "Se formos ver na perspetiva de crescimento e de retorno, é zero".