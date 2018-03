Actualidade

O Produto Interno Bruto (PIB) do G20 cresceu em termos homólogos 4% no quarto trimestre de 2017 e 3,8% no conjunto do ano passado, foi hoje anunciado.

Segundo dados da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) hoje divulgados, o PIB do G20, grupo que reúne os países mais ricos e os emergentes grandes, tinha crescido 3,2% no conjunto de 2016 face ao ano anterior.

Em cadeia, o PIB do G20 cresceu 1% entre outubro e dezembro de 2017 face ao trimestre anterior, o mesmo ritmo de progressão dos trimestres precedentes.