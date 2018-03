Actualidade

A NATO apoiou hoje o aliado Reino Unido no caso do envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal e responsabilizou a Rússia, demonstrando "profunda preocupação" e prometendo ajudar nas investigações.

Num comunicado, o secretário-geral da Organização para o Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Soltenberg, salientou que a preocupação é ainda maior por se tratar do "primeiro uso ofensivo de um gás que ataca o sistema nervoso" em território da Aliança desde que a organização foi fundada, em 1949.

No comunicado, a NATO pediu também à Rússia que responda às questões postas pelo Reino Unido sobre o Novitchok, o agente químico que ataca o sistema nervoso a que Skripal e a filha, ambos hospitalizados desde 04 deste mês, terão sido sujeitos quando tomavam chá em Salisbury.