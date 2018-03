Actualidade

O líder do PSD, Rui Rio, anunciou hoje que o grupo parlamentar social-democrata vai solicitar com urgência um debate no parlamento sobre o estado da saúde, afirmando que "há uma gestão muito deficiente" nesta área.

"Há notoriamente uma gestão muito deficiente na saúde, que precisa de mais recursos, é certo, mas acima de tudo [precisa] de uma melhor gestão. É claro que o Ministério da Saúde não tem estado capaz de gerir os meios que tem à sua disposição e, portanto, a produtividade é muito baixa em prejuízo das populações, e isso justifica que se faça no parlamento um debate a sério sobre a saúde em Portugal", disse.

Rui Rio, que esta manhã esteve reunido cerca de uma hora e meia com o bastonário da Ordem dos Médicos, no Porto, disse esperar que este debate parlamentar permita ao Ministério da Saúde "começar a fazer melhor aquilo que até à data" tem "feito mal".