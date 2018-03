Actualidade

O homem que em novembro do ano passado degolou a mulher na casa em que os filhos se encontravam a dormir, nas Caldas da Rainha, vai ser julgado por homicídio qualificado, divulgou hoje o Ministério Público.

O magistrado do Ministério Público (MP) deduziu acusação "em processo comum e perante o tribunal coletivo" contra o homem acusado de um crime de homicídio qualificado por ter degolado a mulher com uma faca de cozinha.

Na sua página na internet, o Ministério Público revela hoje que na acusação se faz constar que no dia 20 de novembro de 2017 o arguido, de 38 anos, "abeirou-se da sua esposa que se encontrava deitada no sofá da sala, estando munido de uma faca de cozinha com 20 cm de lâmina".