Actualidade

A reunião convocada para hoje pelo Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, a pedido da sociedade civil, para tentar alcançar um acordo para o impasse político que o país atravessa terminou sem resultados.

O encontro ficou marcado pela ausência do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), vencedor das legislativas de 2014, do Partido da Convergência Democrática (PCD), União para a Mudança (UM) e Partido da Nova Democracia, todos partidos com representação parlamentar e signatários do Acordo de Conacri.

"O país não pode continuar assim. Temos de ter um Governo com base no Acordo de Conacri ou com uma outra forma, que seja dentro da lei, mas temos de ter um Governo para que a população possa trabalhar em condições normais", afirmou, no final do encontro, o presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil da Guiné-Bissau, Fodé Sanhá, lamentando que nem todos os signatários do Acordo de Conacri tenham estado presentes.