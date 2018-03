Actualidade

O tenista Pablo Carreño-Busta é o quarto nome confirmado na edição de 2018 do Estoril Open, pelo que, de 28 de abril a 06 de maio, o espanhol vai defender o título conquistado em 2017.

"Estou muito contente por confirmar o regresso do Pablo Carreño-Busta, que personifica todas as qualidades superlativas da escola espanhola, que tem dominado o 'top 100' mundial e estendido a sua competência a todos os tipos de piso", congratulou-se o diretor do torneio, João Zilhão.

Carreño-Busta, atual 14.º do ranking ATP, junta-se ao sul-africano Kevin Anderson, nono, ao australiano Nick Kyrgios, 20.º, e ao britânico Kyle Edmund, 24.º.