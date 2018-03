Actualidade

A agência de notação financeira Fitch previu hoje que a economia brasileira cresça 2,5% este ano e 2,7% no próximo ano, alicerçada na retoma do consumo privado e numa contração mais ligeira do investimento.

"A Fitch espera que o crescimento económico continue a recuperar durante o período em análise, chegando a 2,5% em 2018 e 2,7% em 2019", escrevem os analistas no relatório sobre as Previsões Económicas Mundiais, hoje divulgado.

No documento, que lembra que a economia brasileira já teve uma expansão de 1% no ano passado, depois de dois anos em recessão, os analistas escrevem que o contexto internacional de recuperação na procura mundial ajuda o Brasil e que o panorama interno é também favorável.