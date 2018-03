Actualidade

O Irão crê que a demissão do secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson, decidida pelo presidente Donald Trump, demonstra que os Estados Unidos estão "determinados a deixar o acordo sobre o nuclear" iraniano, considerou hoje o Governo daquele país.

"As alterações no seio do Departamento de Estado foram realizadas com esse fim, ou, pelo menos, é uma das razões", afirmou o vice-ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, citado pela agência Isna, a propósito da decisão do Presidente norte-americano de substituir Rex Tillerson por Mike Pompeo, que era diretor da CIA e partidário de uma linha dura face ao Irão.

Em mensagem na rede social Twitter, Donald Trump revelou desacordos com Tillerson, nomeadamente sobre o programa nuclear iraniano.