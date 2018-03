Mau tempo

A circulação de comboios na Linha da Beira Alta, entre Santa Comba Dão e Carregal do Sal, no distrito de Viseu, está suspensa devido às condições atmosféricas, disse à agência Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal.

Um comboio está detido ao quilómetro 95 da Linha da Beira Alta, entre as estações de Santa Comba Dão e de Carregal do Sal, "com danos no pantógrafo, devido a cascas e folhas na catenária", obrigando à suspensão da circulação neste troço, precisou a mesma fonte.

A circulação de comboios na ferrovia que liga Lisboa à Guarda e à fronteira de Vilar Formoso, no distrito da Guarda, está condicionada na zona de Nelas, também devido às condições atmosféricas.