Actualidade

As taxas máximas aplicáveis aos contratos de crédito aos consumidores vão descer ou manter-se inalteradas no segundo trimestre face aos três primeiros meses do ano, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

Numa informação publicada no seu 'site', o BdP informa que os créditos pessoais com destino à educação, saúde, energias renováveis e locação financeira de equipamentos veem a taxa máxima de juro permanecer nos 5,6% de abril a junho.

Nos outros créditos pessoais (sem finalidade específica, lar, consolidado e outras finalidades), o limite máximo aplicável desce de 13,6% para 13,4%.