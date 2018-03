Actualidade

O deputado do PCP Francisco Lopes acusou hoje PSD e CDS-PP de salvarem o PS e as "normas gravosas" das leis laborais, prevendo o "chumbo" pelos três partidos dos projetos-lei comunistas, bloquistas e ecologista em debate parlamentar.

"Há uma grande oportunidade de o PS votar a favor. Desde 2015, convergimos em tudo o que for positivo para os trabalhadores com o Governo minoritário do PS e divergimos com tudo o que for contra os seus direitos. Se o PS insistir na convergência com PSD e CDS, em matéria de caducidade da contratação coletiva, o PSD e o CDS vão salvar o PS, mantendo-a. É isso que tem acontecido em matérias fundamentais, vocês são salvação desta política", afirmou.

O parlamentar comunista tinha sido criticado pela oposição por estar "com o Governo e, logo, contra os trabalhadores", uma vez que o PS já se mostrou contra algumas destas iniciativas, preferindo o diálogo entre confederações patronais e sindicatos em concertação social.