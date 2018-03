Mau tempo

A circulação automóvel na Estrada Nacional (EN) 17, vulgarmente conhecida por Estrada da Beira, está hoje cortada ao trânsito, devido ao deslizamento de terras, em São Frutuoso, no concelho de Coimbra.

O encerramento da via ao trânsito naquela localidade da freguesia de Ceira, concelho de Coimbra, ocorreu pouco depois das 13:00 de hoje, na sequência do alerta dado às 13:09, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

Fonte do Comando Territorial da GNR em Coimbra disse à Lusa não ser ainda possível prever quando poderá ser restabelecido trânsito na via, que liga Coimbra a Celorico da Beira, no distrito da Guarda, mesmo de forma condicionada.