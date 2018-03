Actualidade

A presidente da Transtejo afirmou hoje no parlamento que espera ter à disposição, até ao final do mês, navios suficientes para garantir o serviço da operadora de transporte fluvial entre a margem sul do Tejo e Lisboa.

"Estamos convencidos que com a entrada em funcionamento do Aroeira, esta segunda-feira, com a entrada em funcionamento do Castelo, com a saída do estaleiro do Fernando Namora, que está em Peniche, iremos poder começar finalmente a ter navios de reserva na Transtejo para poder voltar a ter alguma regularidade e segurança quando dizemos aos passageiros que iremos cumprir os horários", disse Marina Ferreira, presidente do Conselho de Administração da Transtejo/Soflusa.

De acordo com Marina Ferreira, "isto já deveria ter acontecido, mas o mau tempo dos últimos 15 dias atrasou os trabalhos".