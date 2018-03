Volta ao Alentejo

O britânico Gabriel Cullaigh (Team Wiggins) tornou-se hoje o primeiro líder da 36.ª edição da Volta ao Alentejo em bicicleta, ao superiorizar-se ao 'sprint' na chegada a Serpa.

No final dos 173,5 quilómetros, entre Vendas Novas e Serpa, Cullaigh conquistou a primeira vitória como profissional, ao cortar a meta em 4:18.33 horas, o mesmo tempo do francês Justin Jules (WB Aqua Protect Veranclassic) e do irlandês Mark Downey (Team Wiggins).

Na quinta-feira, corre-se a segunda e mais longa etapa, entre Beja e Sines, num total de 205,2 quilómetros.