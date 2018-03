Actualidade

O PS/Porto revelou hoje que vai propor à Câmara a classificação do conjunto habitacional do Foco como imóvel de interesse municipal e a criação de uma comissão autárquica que inventarie, classifique e avalie processos de intervenções em património.

"A Câmara do Porto está muito longe de cumprir a sua obrigação de proteger o património. Independentemente da necessidade de alteração ou clarificação de normativos legais, a autarquia não pode refugiar-se na proclamação de que a culpa é dos outros para não cumprir o seu dever", afirmou hoje Manuel Pizarro, vereador socialista na autarquia, em declarações à Lusa à margem de um debate sobre Património Cultural promovido pela Federação Distrital do PS/Porto.

Por isso, avançou Pizarro, o PS vai propor, "numa das próximas reuniões de Câmara, criar uma Comissão Municipal de Património e "avançar com a classificação" de vários imóveis como património municipal, em concreto do Foco [também designado como Complexo Residencial da Boavista], uma vez que tal "não exige parecer vinculativo do Estado" nem nunca tal processo mereceu "oposição das entidades centrais".