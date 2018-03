Actualidade

O ministro das Finanças, Mário Centeno, assegurou hoje que "ambição é coisa que não falta" ao Governo português e que assim vai continuar para o país conseguir responder aos desafios europeus como o da redução da dívida.

"A ambição, devo sublinhar, é coisa que não falta a este Governo. Nós conseguimos, ao contrário do que eram as expectativas gerais, ultrapassar todos os obstáculos que nos têm sido colocados", afirmou Mário Centeno, que falava aos jornalistas à margem de uma conferência sobre crescimento económico organizada pelo jornal The Economist, em Cascais, Lisboa.

Segundo o responsável, o que este executivo pretende "continuar a fazer no futuro é a manter o mesmo nível de ambição para [...] continuar no processo de redução da dívida, de permitir melhores condições de financiamento para, não só o Estado, mas também as empresas e famílias".