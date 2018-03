Actualidade

A federação de futebol do Irão fez uma proposta ao treinador português Carlos Queiroz, cujo contrato termina dentro de meses, para continuar à frente da seleção após o Mundial da Rússia, anunciou hoje a agência oficial iraniana, Irna.

Carlos Queiroz, de 65 anos, orienta a seleção iraniana desde 2011 e o seu contrato com a federação de futebol daquele país expira no final do Mundial2018.

O presidente da federação iraniana, Mehdi Taaj, mantém negociações com Queiroz, e se estas derem frutos o contrato entre as duas partes será prolongado até 2019, escreveu a Irna, citando Abdolkazem Taleghani, um dos membros do comité diretor da federação.