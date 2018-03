LE

O treinador Jorge Jesus rejeitou hoje qualquer atitude mais defensiva do Sporting frente ao Viktoria Plzen, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, e afirmou que quer "marcar golos" na República Checa.

"Estamos focados é nas nossas ideias e a nossa ideia é arranjar forma de marcar golos. Vamos jogar como se estivesse 0-0 e não para defender a vantagem da primeira mão (2-0)", afirmou Jorge Jesus na conferência de imprensa de antevisão do duelo de quinta-feira, na Arena Doosan, em Plzen.

Na primeira mão, o Sporting venceu o Viktoria, com dois golos do avançado colombiano Fredy Montero, e alcançou uma valiosa vantagem para o segundo encontro com o atual líder do campeonato checo.