Actualidade

A Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Benfica comunicou hoje estar a preparar "mais de uma dezena de novos processos" judiciais relacionados com a divulgação de "informação privada e confidencial" do clube.

"Estão neste momento em conclusão mais de uma dezena de novos processos que visam aqueles que, a coberto do anonimato e de forma sistemática e impune, têm publicitado o teor de informação privada e confidencial do Sport Lisboa e Benfica, ao mesmo tempo que divulgam publicamente documentos de investigação que se encontram em segredo de justiça, numa coincidência particularmente complexa e de enorme gravidade num Estado de Direito", pode ler-se em nota publicada na página dos 'encarnados' na Internet.

Numa nota intitulada "em defesa do bom nome do Sport Lisboa e Benfica", a SAD lamentou ainda as "sistemáticas violações do segredo de justiça", evidenciadas "pela reiterada divulgação pública de diversas diligências de investigação e de factos e informações que só poderiam ser do conhecimento das entidades responsáveis pela investigação criminal".