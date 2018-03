Actualidade

Afonso Dhlakama, líder da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição em Moçambique, disse hoje que as conversações com o Presidente do país podem estar comprometidas por alegadas irregularidades na eleição intercalar de Nampula.

Dhlakama lançou suspeitas sobre a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, dizendo que terá transportado eleitores de outras províncias para a votação municipal que hoje decorreu na terceira maior cidade do país, na região norte.

O líder da Renamo falou numa entrevista telefónica ao canal privado de televisão moçambicano STV na qual lançou também suspeitas sobre o recrutamento de elementos das autoridades para um alegado plano de fraude.