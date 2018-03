Actualidade

A "ténue linha" que separa a humanidade da barbárie, característica do pensamento do escritor polaco Witold Gombrowicz, atravessa toda a peça "Ivone, princesa de Borgonha", que se estreia no dia 21 no Teatro do Bairro, em Lisboa.

Com tradução da escritora Luísa Costa Gomes e encenação de António Pires, a peça é mais que uma comédia ou que uma comédia trágica, acabando por tratar da imaturidade, tema caro ao escritor nascido em Maloszyce, a sul de Varsóvia, em 1904, autor de "Cosmos" e "Curso de Filosofia em Seis Horas e um Quarto", que reuniu os seus primeiros contos, em 1993, sob o título "Memórias dos tempos da imaturidade".

Questionado sobre por que razão decidiu levar à cena "Ivone, princesa de Borgonha", António Pires disse que Luísa Costa Gomes lhe mostrou o texto, e que ficou logo "completamente apaixonado".