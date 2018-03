Actualidade

Grande parte da Freguesia de Alverca e do Sobralinho, Vila Franca de Xira, está sem eletricidade desde as 18:30 de hoje, devido a uma avaria na subestação que abastece esta zona do Ribatejo, segundo a EDP Distribuição.

Fonte oficial da EDP Distribuição disse à agência Lusa, pelas 22:10, que a avaria na subestação afeta "parte de Alverca e algumas zonas do Sobralinho", acrescentando que a empresa já ligou à rede "uma dezena de geradores, num total de 20", que serão colocados progressivamente, além de disponibilizar também uma central móvel que "chegará brevemente" ao local.

A União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho tem mais de 35.000 habitantes.