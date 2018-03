Síria

O exército sírio conseguiu entrar hoje à noite numa cidade-chave do enclave de Ghouta Oriental, sujeita a intensos bombardeamentos, anunciou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

"As forças do regime atacaram Hammuriyah e conseguiram retomar o controlo parcial" da cidade, situada no sul daquele enclave, a leste de Damasco, indicou o Observatório, citado pela Agência France Presse.

Pelo menos 25 civis, incluindo três crianças, morreram hoje após bombardeamentos do regime sírio no enclave rebelde de Ghouta Oriental.