Entrevista a Alicia Vikander

A sueca Alicia Vikander, que recentemente escolheu Lisboa para viver, lançou-se ao desafio de encarnar a icónica Lara Croft no novo “Tomb Raider”. Prova superada!

Para quem ainda não percebeu de que mármore amanteigado se faz esta deusa, valerá a pena lembrar que ela vem do bailado sueco. Foi aí que aprendeu a disciplina do músculo e do gesto fluido. Mesmo hoje, aquilo que a leva a passar por todos estes tormentos de Lara Croft feita arqueóloga obrigada a mergulhar em águas geladas, o que mais depressa a tira da cama, logo pela manhã, é a possibilidade de que possa alcançar algo novo.

Que maravilha, quando foi descoberta para o mundo inteiro no filme Ex Machina, para fazer aquela que, até hoje, é considerada a ‘android’ mais cativante de sempre. Dados avulsos para compreender a aura da deusa em mármore: foi criada desde bebé só pela mãe, ganhou um Óscar pelo vitral de luz que foi o seu trabalho no The Danish Girl, casou há pouco em Ibiza com o ator Michael Fassbender, é uma das novas residentes de Lisboa.

No novo Tomb Raider – uma aventura terrena centrada numa mulher destemida, caso raríssimo no cinema de heróis – a força e vulnerabilidade de Lara Croft ganham acesso a porto seguro. Quer dizer, a tradição das suecas de fibra brava continua viva em Hollywood. Estamos salvos.

Que relação tem com Lara Croft?

Como sabe, a minha aprendizagem foi feita no bailado clássico. Talvez por isso, sempre tive uma curiosidade imensa sobre este tipo de personagens, o tipo de cenas em que se metem, o movimento imparável, os movimentos mais perigosos que são geralmente concretizados por atores duplos. Ainda hoje acho que é neste aspeto que a minha profissão mais me encanta. Há alguém que me diz: vai, hoje é o dia em que tens de te preparar para te transformares noutra pessoa, vai e aperfeiçoa todo o novo tipo de habilidades físicas e faculdades mentais. Cabe-me a mim, depois, durante uns meses, aprender uma nova linguagem emocional ou um novo idioma, aprender a tocar um instrumento, aprender uma nova técnica de escalar penhascos, aprender luta livre, aprender o que for preciso. Para este filme, por exemplo, aprendi técnicas inacreditáveis de boxe, ciclismo, natação. Foi preciso adquirir uma gama novíssima de características e perícias. Até me senti mais poderosa. Ser arrastada por aquele rio, ou submergir naquelas águas, foram momentos que me providenciaram torrentes loucas de adrenalina.

Li que os seus pais se separaram quando a Alicia era ainda bebé. E, no entanto, li também que a Alicia se casou há pouco tempo. O que a levou a acreditar na instituição do casamento?

A crença que existe entre nós é posta sempre no amor, não no casamento.

Já notou diferenças entre a vida pré-casamento e a de casada?

Não tem havido mudança nenhuma. Sempre fui uma romântica inveterada. Acredito sobretudo no amor. Não creio, de todo, que a fé do casal esteja posta essencialmente no laço de casamento. Aquilo que as pessoas querem, aquilo que procuram e aquilo que as mantem vivas é o amor.

Então, que aprendeu com a sua mãe sobre amor e o casamento?

Na minha opinião, a pessoa que é amada é aquela que melhor compreende a essência do amor. E eu, pela minha parte, fui muito amada pela minha mãe.

Ainda sobre o contexto que é preciso adquirir para compreender uma atriz, consta que foi viver para Lisboa. Porquê esta grande mudança neste momento da sua vida? E, também, porquê aquela cidade especificamente?

Antes de mais nada, quero dizer que espero passar mais tempo em Lisboa. Tenho andado a viajar imenso nos últimos anos. Mas, voltando à questão, tenho amigos que foram viver para Lisboa. E o meu marido há anos que é um grande amante da cidade. Fui lá verificar e achei o sítio absolutamente lindo. É bom também saber que Lisboa apresenta temperaturas anuais mais elevadas. Faz calor. Eu posso ser sueca, mas não me dou lá muito bem com o frio.

Vai ter de abandonar a grande cidade de Londres, onde tem vivido com o Michael e onde começou a sua carreira de cinema. A decisão aconteceu de repente?

Já andava a remoer no assunto havia algum tempo. Mas nada se tornou definitivo e mais claro até terem sido anunciados os resultados do referendo ao chamado Brexit. Isso foi fundamental, porque muita da minha carreira vinha assente em certas oportunidades. Não creio, a título de exemplo, que a indústria britânica do cinema me tivesse oferecido o meu primeiro papel, no Anna Karenina, se não houvesse uma certa rede de acordos no interior da União Europeia. Naquele caso, foi possível estabelecer um contrato de trabalho em que eu fui considerada trabalhadora local. Ora bem, o Anna Karenina foi o meu primeiro filme em inglês. Pagaram-me salário mínimo, como acontece frequentemente neste meio, e fui eu mesma quem teve de comprar a ida e volta de avião. Não sei se, no futuro, este tipo de colaboração e trânsito laboral continuem a ser possível. Imagino que, ao tempo, já tivesse havido grande celeuma porque o realizador tinha decidido escolher uma atriz não-britânica cuja fluência no idioma inglês ainda deixava muito a desejar. Se a companhia de produção tivesse sido obrigada a requerer um visto de trabalho para mim junto das autoridades, não sei teriam fundos. E eu nunca teria sido capaz de viajar até Londres só para fazer os testes de casting. O resultado do Brexit foi, para mim, um dia muito triste. Considero-me sobretudo europeia.

Sei que, este ano, completa 30 anos de vida. Grande marco histórico num percurso de maturidade e arte! Que conselho você daria a uma atriz que só agora começa a dar os seus primeiros passos nesta vida?

Só posso dar um conselho? Então é assim: não é fácil acreditar que a nossa voz conta para alguma coisa. Mas é importante falar, dizer as coisas. É fundamental usar a liberdade de expressão. Não deixes que te metam a um canto ou te empurrem contra a parede.