Actualidade

Um cidadão cubano com ligações a grupos extremistas islâmicos foi detido na cidade colombiana de Pereira, no centro do país, onde alegadamente preparava um atentado a concretizar na capital Bogotá contra norte-americanos, informou a imprensa local.

O detido comunicava por telegrama com grupos extremistas islâmicos e entrou na Colômbia de forma ilegal, noticia a agência EFE.

Segundo o diário El Tiempo, que cita fontes da procuradoria do país, o objetivo do suspeito era cometer um atentado na "Zona Rosa" de Bogotá, uma área de bares e restaurantes muito frequentada por estrangeiros.