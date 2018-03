Skripal

Os Estados Unidos da América estão a trabalhar com os seus aliados para evitar que ocorra novo "ataque abominável" como o do envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal e da sua filha Yulia no Reino Unido.

Num comunicado divulgado na quarta-feira, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, refere que o Governo norte-americano trabalha com os seus aliados e parceiros "para garantir que este tipo de ataque abominável não volte a suceder".

"Apoiamos a decisão do Reino Unido de expulsar os diplomatas russos como uma resposta justa" ao ataque, adianta Sarah Huckabee Sanders, citada pela agência EFE.