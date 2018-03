Actualidade

O antigo chefe do Executivo de Macau Edmund Ho foi hoje reeleito vice-presidente da Conferência Consultiva do Povo Chinês (CPCPC), o principal órgão de consulta do Partido Comunista Chinês e do Governo da China, informou a imprensa oficial.

Edmund Ho, o primeiro chefe-executivo de Macau depois do território passar para a administração chinesa, foi reeleito com 100% dos votos.

A CPCPC, com cerca de 2.200 delegados, é uma espécie de senado sem poderes legislativos.