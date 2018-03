Actualidade

O ministro das Finanças do Japão, Taro Aso, cancelou a presença na próxima reunião ministerial do G20 na Argentina, para comparecer no parlamento devido a um caso de corrupção, anunciou hoje o partido do governo.

Taro Aso, que é também vice-primeiro-ministro, vai comparecer na segunda-feira, dia em que começa também o encontro ministerial do Grupo dos 20, do qual fazem parte as maiores economias mundiais, numa sessão parlamentar na qual vai ser questionado sobre a manipulação de alguns documentos do seu ministério para alegadamente ocultar um caso de presumível ajuda financeira e administrativa a uma instituição privada.

Os registos manipulados versam sobre um acordo alcançado em 2016 para vender, a cerca de um décimo do seu valor de mercado, um terreno propriedade estatal em Psaka à Moritomo Gakuem, uma controversa instituição ligada à área da educação que promovia ideias ultranacionalistas e que tinha ligações ao primeiro-ministro nipónico, Shinzo Abe, e à sua mulher, Akie Abe.