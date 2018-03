Actualidade

O novo Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para a construção do terminal de contentores no Barreiro deverá entrar em consulta pública em julho, afirmou o presidente da Câmara do Barreiro, referindo que a localização já está definida.

"Já foi enviada a proposta de definição de âmbito. O grupo de trabalho está a estudar uma localização com duas premissas bases: que não impeça o corredor da Terceira Travessia sobre o Tejo e que não entre na zona urbana da cidade e que afete as vistas", disse Frederico Pereira, à margem da feira internacional de imobiliário, o MIPIM, que está a decorrer desde quarta-feira em Cannes, na França.

Segundo explicou o presidente, o novo terminal de contentores do Barreiro será remetido para a zona industrial, no território da Baía do Tejo.