Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o principal índice (PSI20) a subir 0,49%, para 5.446,81 pontos.

Na quarta-feira, o principal índice da bolsa de Lisboa, PSI20, encerrou a sessão com uma queda de 0,10% para 5.420,00 pontos, em linha com as descidas da maioria das bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, sete recuaram, nove subiram e duas ficaram inalteradas. A Sonae Capital caiu 1,79% e o BCP perdeu 1,68%.