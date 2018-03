Actualidade

Os lucros da Sonae baixaram para 166 milhões em 2017, um valor que o grupo diz não ser comparável com 2016 pois excluindo as mais-valias com a alienação de ativos imobiliários o resultado líquido teria subido 6,5%.

De acordo com os resultados consolidados de 2017 da Sonae comunicados à Comissão de Mercados e Valores Mobiliários (CMVM), o resultado líquido atribuível a acionistas baixou 215 milhões de euros no ano passado, "devido sobretudo ao impacto dos itens não recorrentes em 2016".

De acordo com o documento, o volume de negócios consolidado da Sonae cresceu 7,1% relativamente a 2016, "suportado pela evolução positiva da Sonae Retalho, Sonae IM e Sonae FS, atingindo 5.710 milhões de euros em 2017".