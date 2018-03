Actualidade

O dérbi entre o líder FC Porto e o Boavista, no estádio do Dragão, é no sábado o prato principal da 27.ª jornada da I Liga de futebol, em que o campeão Benfica visita Santa Maria da Feira.

Os 'dragões', que sofreram no domingo, na Mata Real, a primeira derrota no campeonato, passaram a ter margem mínima para o Benfica, que, a dois pontos, volta a depender de si próprio na discussão pelo título.

No sábado, em jogo com início marcado para as 20:30, o FC Porto, mesmo desfalcado dos lesionados Danilo, Alex Telles, Marega ou Soares, é absoluto favorito frente ao rival da cidade, num dérbi que não perde em casa desde 2004.