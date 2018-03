Actualidade

A Provedora de Justiça Europeia, Emily O'Reilly, recomendou que a contratação de Durão Barroso pelo Goldman Sachs seja reavaliada pelo comité de ética da Comissão Europeia, após um encontro do ex-presidente com o comissário Katainen.

"Depois de um ano de inquérito, e à luz do recente encontro entre o antigo presidente da Comissão [José Manuel Durão Barroso] e um atual vice-presidente da Comissão Europeia [Jirky Katainen], registado como uma reunião oficial com o Goldman Sachs, a 'Ombudsman' (provedora) recomenda que o caso seja reenviado para o Comité de Ética da Comissão", considerou O'Reilly, num documento a que a Lusa teve hoje acesso.

Na recomendação, a Provedora de Justiça Europeia considerou que o comité de ética poderá reavaliar se a contratação de Durão Barroso pelo Goldman Sachs" Internacional é compatível com os seus deveres ao abrigo do artigo 254" do Tratado de Funcionamento da União Europeia (TFUE).