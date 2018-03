Incêndios

O Governo vai aprovar hoje um decreto-lei para que não sejam aplicadas coimas relativas à limpeza das matas se estas estiverem concluídas até junho, anunciou hoje o primeiro-ministro.

Numa declaração aos jornalistas, em Lisboa, António Costa referiu que a GNR começará no final do mês a levantar autos sobre terrenos ainda não limpos, mas sublinhou que este processo "não é uma caça à multa" e que as autoridades continuarão a sua ação pedagógica e de esclarecimento.

"Não serão aplicadas coimas se até junho as limpezas estiverem efetivamente concluídas", afirmou.