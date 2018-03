Actualidade

A escritora norte-americana Ottessa Moshfegh, finalista do Prémio Man Booker 2016, participa este ano no Festival Literário da Madeira e confessa que o que mais deseja é sair deste encontro com vontade de aprender a ler e falar português.

Vencedora do PEN/Hemingway e candidata ao Man Booker 2016 com o seu segundo romance, "O meu nome era Eileen", editado em Portugal no ano passado pela Alfaguara, Otessa Moshfegh é uma das convidadas da 8.ª edição do Festival Literário da Madeira (FLM), que decorre de 13 a 17 de março, no Funchal.

Em entrevista à agência Lusa, a escritora de ascendência croata e iraniana confessou não conhecer ainda nenhum escritor português e manifestou-se "ansiosa por conhecer alguns". No entanto, o que mais espera deste festival é que a faça "desejar falar e ler português".