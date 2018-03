Actualidade

Uma derrocada na praia da Ursa, no concelho de Sintra, provocou hoje de manhã dois feridos, um deles com gravidade, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

Segundo o CDOS, pelas 09:50 foi dado alerta de "uma derrocada na praia da Ursa", que provocou ferimentos em duas pessoas, "uma com gravidade", que se encontram no areal.

No local estão uma equipa de resgate em grande ângulo dos Bombeiros Voluntários de Almoçageme e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), para prestar assistência às vítimas.