Actualidade

Ao final da manhã de hoje vai ser feita outra tentativa para arrastar o navio encalhado junto ao Bugio desde a semana passada e as autoridades contam no fim de semana aproveitar as águas vivas para ajudar na operação.

Segundo explicou à agência Lusa o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional (AMN), Fernando Pereira da Fonseca, as tentativas, aproveitando a preia-mar, serão feitas ao final da manhã/início da tarde e, depois, na próxima madrugada.

"A indicação que tenho é que esta noite o navio mexeu pouco mais de 10 metros, inferior ao que mexeu nas situações anteriores, e a ideia é voltar a arrastar o navio na ordem dos 50 a 60 metros. Essa situação seria a melhor", afirmou.