Actualidade

A Comissão Europeia comprometeu-se hoje a responder "com toda a transparência" às recomendações da Provedora de Justiça Europeia sobre a contratação de Durão Barroso pelo Goldman Sachs e lembrou que as regras do código de conduta já foram reforçadas.

"Vamos responder a todas as recomendações" hoje feitas pela Provedora de Justiça Europeia, Emily O'Reilly, disse o porta-voz da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, acrescentando que a questão será abordada "num espírito de transparência".

"Tomámos nota das recomendações e responderemos no prazo indicado", disse ainda, na habitual conferência de imprensa diária.