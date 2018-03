Actualidade

A Comissão de Trabalhadores (CT) da RTP exigiu hoje à administração "um imediato e cabal esclarecimento público" sobre as notícias que dão conta da eventual exoneração do diretor de informação da televisão, Paulo Dentinho.

Em comunicado, a que a Lusa teve acesso, a CT sublinha que "as notícias sobre a destituição do diretor de informação da televisão, sem o seu conhecimento, através de uma notícia de jornal, carecem de um imediato e cabal esclarecimento público por parte da supervisão, tutela da RTP e principalmente por parte do senhor presidente da administração", Gonçalo Reis.

Questionado na quinta-feira no Parlamento pelo deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda, o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, disse que "não se confirma a demissão do diretor da RTP".