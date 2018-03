Actualidade

A situação de instabilidade da Venezuela e a diminuição de produção de petróleo naquele país são para a Agência Internacional de Energia o principal fator de risco de défice no mercado petrolífero que parece estar a equilibrar-se.

No relatório mensal publicado hoje, a Agência Internacional de Energia (AIE) reviu ligeiramente em alta as previsões para a procura global de petróleo para 99,3 milhões de barris diários este ano, ou seja mais 1,5 milhões de barris diários do que em 2017 e mais 90.000 da estimativa de fevereiro.

Este acréscimo explica-se por um consumo superior em 240.000 barris diários face ao esperado na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e em particular na Polónia, Turquia, Estados Unidos e Japão.