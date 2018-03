Actualidade

O mercado mundial de arte atingiu em 2017 um valor de 51,4 mil milhões de euros, em vendas, mais 12% do que no ano anterior, segundo o relatório publicado pela Feira de Arte de Basileia.

O crescimento que sucede a dois anos de queda, mantém os Estados Unidos na liderança do mercado, e eleva a China à segunda posição das transações, ultrapassando o Reino Unido por um ponto percentual, de acordo com o documento.

"Depois de dois anos de quedas e de incertezas, o mercado virou a página, em 2017, e [as vendas] registaram um crescimento em galerias, leilões, assim como nas feiras [de arte] e na internet", destaca a autora do "Art Market Report", Clare McAndrew, na introdução do relatório, publicado pela Feira de Arte de Basileia, com o banco suíço UBS.